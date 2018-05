Microsoft und Google präsentieren diese Woche ihre Strategien. Microsoft legt vor und überzeugt. Die Aktie ist jetzt die Nummer zwei hinter Apple. Google ist im Zugzwang.

Satya Nadella selbst brachte es am Montag gleich zu Beginn seiner Rede auf den Punkt: "Heute habe ich Bill Gates über Aktien reden gehört", begann der CEO von Microsoft seinen Auftritt auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Build in Seattle. "In 30 Jahren habe ich Bill nicht über Aktien reden hören. Und nun hat er über Apple-Aktien gesprochen. Das ist das neue Microsoft."Vom Hassobjekt zum Wohlfühlpartner: Microsoft hat eine bemerkenswerte Transformation hinter sich. Der Unterschied von Nadellas Ansprache an die über 6000 Software-Entwickler konnte größer nicht sein als zu den gigantischen und legendären Verkaufsshows seines Vorgängers Steve Ballmer.

Der jagte schon mal wie ein Irrwisch mit verschwitztem Hemd, hochrotem Kopf und heiserer Stimme von einer Seite der Bühne zur anderen und brüllte "Developer, Developer, Developer", bis der ganze Saal mehr oder weniger freiwillig einstimmte. Es gab Microsoft und sonst nichts.

Die Branche und viele Verbraucher sagten schlicht, sie "hassten" den übermächtigen Giganten, der zu seinen Top-Zeiten die PC-Industrie praktisch zu 100 Prozent beherrscht hat und seine Bedingungen diktierte.

Heute sagt Nadella Sätze wie "Privatsphäre ist ein Menschenrecht" und "Wir brauchen eine künstliche Intelligenz mit Ethik" - komplett neue Töne. Deshalb gilt Nadella auch als derjenige, der die verrosteten Tore der Festung Microsoft aufgestoßen und frische Luft rein- und rausgelassen hat.

Microsoft ist heute der größte einzelne Zulieferer zum Open-Sorce-Softwareportal Github. Open Source, als "quelloffene Software", war für den jungen Bill Gates noch "unamerikanisch", ein "Krebsgeschwür" in einer Branche, die, wie Microsoft, jede Zeile ihres Softwarecodes mit Zähnen, Klauen und Heerscharen von Anwälten verteidigte. Heute kann jedermann auf Github Microsofts Software kostenlos nutzen und sogar verändern, solange er sich an die Regeln hält.

Früher war Google pauschal gut und Microsoft böse, heute müssen beide beweisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...