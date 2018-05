Von David Benoit, Cara Lombardo und Telis Demos

NEW YORK (Dow Jones)--Die Citigroup bekommt es mit einem aktivistischen Investor zu tun. Valueact Capital Partners hat sich mit 1,2 Milliarden US-Dollar bei der US-Bank eingekauft. Der Investor hofft, dass die Aktie in Zukunft weiter Boden gutmacht.

Der Fonds, der seine Position über die vergangenen vier bis fünf Monate aufgebaut hat, will diese weiter ausbauen, wie er in einem Brief an die eigenen Investoren, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, mitteilte. Valueact hält rund 0,7 Prozent an der Citigroup, deren Marktkapitalisierung sich auf 175 Milliarden Dollar beläuft.

Der Investmentfonds aus San Francisco steht in Kontakt mit dem Management und unterstützt Citigroup-CEO Michael Corbat, auch weil dieser aus dem Geschäft kommt, welches Valueact laut Informanten als Kronjuwel der Bank bezeichnet: Dem Geschäft mit großen Unternehmenskunden.

Große strategische Änderungen bei der Bank fordert Valueact nicht. Der Fonds würde aber befürworten, dass die Bank statt der geplanten 40 Milliarden eher 50 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben sollte.

Eine Sprecherin der Citigroup sagte, die Bank habe konstruktive Gespräche mit dem Fonds geführt, den sie als Investor willkommen heiße.

Citigroup, die nach Bilanzsumme viertgrößte Bank der USA, hinkt der Konkurrenz in Sachen Eigenkapitalrendite und Aktienkursentwicklung hinterher. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren rund 50 Prozent zugelegt. Der KBW Nasdaq Bank Index kam in demselben Zeitraum auf 87 Prozent, JP Morgan und Bank of America sogar auf 150 Prozent.

Anders als Aktivisten wie Carl Icahn, die öffentliche Kampagnen für Veränderungen bei einem Unternehmen fahren, sieht sich Valueact als freundlicher Berater des Managements.

