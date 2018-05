Potsdam (ots) -



42 Prozent der Brandenburger wollen wieder Kontrollen an der Grenze zu Polen. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des rbb. Danach haben aber nur 12 Prozent persönliche Nachteile durch die Öffnung der Grenzen vor 10 Jahren erfahren. Die Hälfte der Brandenburger (51 %) spricht sich nach wie vor gegen eine Wiedereinführung permanenter Grenzkontrollen aus.



Das Ergebnis der Umfrage zeigt auch: die Brandenburger Grenzregion profitiert von der Grenzöffnung, 33 Prozent der dortigen Bewohner haben dadurch persönlich eher Vorteile. Die absolute Mehrheit der Befragten sagt: "Für uns hat sich nicht viel verändert". Für die erneute Einrichtung von Grenzkontrollen sind demnach eher Menschen mit geringer Bildung (49 %) und Anhänger der AfD (68 %).



Das Ergebnis der Erhebung basiert auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage unter 1000 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Brandenburg.



Mit dem Thema befasst sich auch der Film "Grenzerfahrung - Ein Tag auf beiden Seiten der Oder" von Adrian Bartocha und Jan Wiese. Sendung am 8.5.2018, 21 Uhr, rbb-Fernsehen.



