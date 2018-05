Seit Tagen wird in den USA spekuliert, wie sich Donald Trump entscheiden wird: Austritt aus dem Iran-Deal oder doch ein Verbleib in dem internationalen Vertrag? Die Entscheidung will Trump nun selbst vorziehen.

US-Präsident Donald Trump wird am (heutigen) Dienstag verkünden, ob die Vereinigten Staaten aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran austreten werden oder nicht. Er wolle seine Entscheidung um 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) bekannt geben, twitterte Trump am Montag. Möglich wäre auch, dass er eine Neuverhandlung zur Bedingung für den Verbleib der USA in dem Vertrag macht.

Die Ankündigung dürfte das bereits ein Jahr dauernde Hin und Her beenden, in dem Trump gegen engste internationale Verbündete Stimmung gemacht und den 2015 vereinbarten Vertrag mehrfach als Fehler verurteilt hat. Die von ihm gesetzte Deadline für eine Entscheidung in der Sache setzte er selbst vom 12. Mai weiter nach vorne. Es geht darum, ob das Atomabkommen auch nach 2025 in seiner jetzigen Form aufrechterhalten bleibt.

Trump ist lange Gegner der Vereinbarung. Bereits im Oktober hatte er gesagt, ob der Iran das Abkommen einhalte, könne er nicht sagen - und forderte eine ...

