Tagesgewinner war am Montag YY Inc. mit 7,38% auf 103,88 (123% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,77%) vor Aixtron mit 5,30% auf 13,22 (59% Vol.; 1W 11,51%) und AMS mit 4,85% auf 94,68 (79% Vol.; 1W 14,93%). Die Tagesverlierer: AT&S mit -5,06% auf 22,50 (117% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,49%), Celgene mit -2,67% auf 84,57 (100% Vol.; 1W -2,90%), BASF mit -1,42% auf 85,65 (125% Vol.; 1W -0,78%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (15225 Mio.), Amazon (11610,73) und Alibaba Group Holding (11218,47). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Manz (196%), Alibaba Group Holding (158%) und Österreichische Post (143%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Semperit mit 24,55%, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...