The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA PCZK XFRA DE000A2DALF4 PROCREDIT HOLDING 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA USP9159EAA03 CIMENTO TUPI S.A11/18REGS BD00 BON USD N

CA VSAA XFRA FR0011043124 VALEO SA 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0625516157 KAZKOMMERTSBK 11/18 REGS BD01 BON USD N

CA MSWC XFRA XS0863116231 METRO MTN 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1028959754 ALDESA FIN.S. 14/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0854 BAY.LDSBK.IS.S.31056VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1YR7 LB.HESS.-THR.CAR.02C/2015 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0556885753 KAZMUNAYGAS 10/21MTN REGS BD02 BON USD N

CA K9ZB XFRA XS0925015157 KAZMUNAYGAS 13/43MTN REGS BD02 BON USD N

CA CAPN XFRA DE000A2G83C5 ENCAVIS AG NEUE EQ01 EQU EUR Y