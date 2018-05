The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B093273 RLB STEIERMARK 18-33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476677 ZUERCHER KT.BK 18-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0409606362 TRANS.QUEENS.FIN. 18-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0414522273 LUZERNER KT.BK 18-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9JL5 DEUTSCHE LICHTMIETE 23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC20 DZ BANK CLN E.9490 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P563 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U06 NORDLB 2 PH.BD. 18/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U48 NORDLB 4 PH.BD. 19/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U55 NORDLB 2 PH.BD. 20/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UY1 NORDLB 5-PH.BD. 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29874QDM33 EUR. BK REC.DEV.18/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US427866AY40 HERSHEY CO. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US427866AZ15 HERSHEY CO. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US427866BA54 HERSHEY CO. 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US609207AM78 MONDELEZ INTL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US609207AP00 MONDELEZ INTL 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US609207AQ82 MONDELEZ INTL 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US89352HAW97 TRANSCDA P.L. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US89352HAX70 TRANSCDA P.L. 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US89352HAY53 TRANSCDA P.L. 18/48 BD01 BON USD N

CA 1XZ XFRA KYG711391022 PING AN HEALTHCARE+TECHN. EQ00 EQU EUR N

CA KT0T XFRA SE0011089200 NETENT AB B EQ00 EQU EUR N

CA 2V4 XFRA US91914N2027 VALERITAS HLDGS DL-,001 EQ00 EQU EUR N