FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS

EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10

LO3 XFRA CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1

LSPP XFRA CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10

LSPN XFRA CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR.

1ZW XFRA CH0256424794 ORIFLAME HLDG NAM. SF1,50

YAG2 XFRA US04962H5063 ATOSSA GENETICS DL -,015

1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2

1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10

KA6N XFRA SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N.