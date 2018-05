Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den Dienstag starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,11 Prozent tiefer auf 12 934 Punkte. In knapp zwei Wochen war er zuletzt um über 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang Februar geklettert.

Von der Wall Street kommt zunächst kein frischer Schwung, die Gewinne schmolzen seit dem europäischen Handelsende zusammen. US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran überraschend schon an diesem Dienstag bekannt geben. Dies sorgte für Gewinnmitnahmen am Ölmarkt, nachdem die Preise zuvor auf Mehrjahreshochs geklettert waren. Asiens Börsen zeigten sich aber robust.

Daneben wird der Tag vor allem von der Berichtssaison geprägt: Im Dax legen Beiersdorf , die Deutsche Post , Eon , Munich Re und Continental Ergebnisse vor./ag/fba

ISIN DE0008469008 DE0006916604

