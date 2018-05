Der starke Euro, teure Investitionen und Sonderkosten in der Lieferkettenlogistik haben die Deutsche Post zum Start ins Jahr gebremst. Trotzdem sieht Vorstandschef Frank Appel den Dax-Konzern auf Kurs, den operativen Gewinn (Ebit) 2018 auf 4,15 Milliarden Euro zu steigern, wie die Post am Dienstag in Bonn mitteilte. "Wir hatten einen insgesamt guten Jahresauftakt, wenngleich für den Rest des Jahres noch viel Arbeit vor uns liegt", sagte der Manager bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal.

Von Januar bis März erzielte die Post einen Umsatz von 14,75 Milliarden Euro und damit knapp ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Neben Währungseffekten drückte der Verkauf der Tochter Williams Lea auf die Erlöse. Der operative Gewinn stieg vor allem dank des boomenden Geschäfts von DHL Express um gut zwei Prozent auf 905 Millionen Euro, verfehlte aber klar die Erwartungen von Analysten. Der Überschuss sank um fünf Prozent auf 600 Millionen Euro. Hier belastete die Umstellung auf den neuen Bilanzierungsstandard IFRS 16, der das Ebit wiederum nach oben trieb./stw/jha/

