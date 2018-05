Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im ersten Quartal 2018 einen gehaltenen Umsatz verbucht, obwohl die Verkaufsvolumen rückläufig waren. Der Betriebsgewinn ging jedoch gegenüber dem Vorjahreswert deutlich zurück. An den Jahreszielen hält das Management dennoch fest.

Der Umsatz erreichte 5,83 Milliarden Franken und lag damit genauso hoch wie in der Vorjahresperiode, wie LafargeHolcim am Dienstag mitteilt. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde hingegen ein Plus von 3,1 Prozent ausgewiesen. Diese Werte wurden für 2017 dem Rechnungslegungsstandard IFRS15 angepasst.

Der um Einmalkosten adjustierte EBITDA sank hingegen um rund 13 Prozent auf 700 Millionen Franken. Die entsprechende Marge sank damit rein rechnerisch auf 12,0 Prozent nach 13,8 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz übertroffen und beim Betriebsergebnis verfehlt. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 5,58 Milliarden Franken, das Like-For-Like-Wachstum ...

