Peking - Ungeachtet des Handelsstreits mit den USA legt Chinas Handel mit der Welt weiter stark zu. Im April seien die Exporte um 12,9 Prozent auf 200,4 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die chinesische Zollverwaltung am Dienstag in Peking mit. Die Importe stiegen sogar um etwas mehr als ein Fünftel auf 171,7 Milliarden Dollar. Der Überschuss in der Handelsbilanz habe im April damit knapp 29 Milliarden Dollar betragen. Damit fielen sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren besser aus, ...

