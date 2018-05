Medienmitteilung

8. Mai 2018

Quartalsergebnis per 31. März 2018

PSP Swiss Property ist erfolgreich ins 2018 gestartet. Tieferer Leerstand per Ende 2018 erwartet.

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 8.7% oder CHF 3.5 Mio. auf CHF 43.2 Mio. Per Ende 2018 wird neu eine tiefere Leerstandsquote von rund 7.5% erwartet.

Immobilienportfolio

Der Bilanzwert des gesamten Portfolios betrug Ende März 2018 CHF 7.272 Mrd. (Ende 2017: CHF 7.046 Mrd.). Im Q1 2018 wurde das von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. erworbene Immobilienportfolio, bestehend aus neun erstklassigen Büroliegenschaften, integriert. Zudem wurde der Neubau "Grosspeter Tower" in Basel fertiggestellt und ins Anlageportfolio umklassifiziert. Entstanden ist eines der markantesten Bauwerke der Stadt mit Hotel und modernsten Büroräumlichkeiten.

Die Projektentwicklungen wurden planmässig weitergeführt. Kürzlich wurde beim Renovationsprojekt gegenüber dem Hauptbahnhof Zürich am Bahnhofplatz 1, Bahnhofquai 9/11/15 ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. No18 (Premium-Marke der International Workplace Group, IWG) wird Ende 2019 rund 4 700 m2 beziehen und hochwertige Büros und Co-Working-Lounges anbieten. Der gesamte Gebäudekomplex wird durch die Renovationsarbeiten und namhafte Mieter (u.a. ab Frühjahr 2021 Ruby Hotels & Resorts am Beatenplatz) stark an Attraktivität gewinnen. Westhive, ein weiterer Anbieter von Co-Working-Büros, bietet seit April 2018 in der Liegenschaft an der Hardturmstrasse 161 / Förrlibuckstrasse 150 in Zürich-West Räume hauptsächlich für Start-ups und Unternehmen in den Bereichen Marketing und Technologie an.

Die Leerstandsquote betrug Ende März 2018 8.5% (Ende 2017: 8.2%). Die leichte Erhöhung ist durch die Fertigstellung und Umklassifizierung des Neubaus "Grosspeter Tower" in Basel bedingt (Leerstand per Ende Q1 2018: 68.4%). Ab Mai 2018 hat das Mietverhältnis mit dem Ankermieter Bayer begonnen, wodurch sich der Leerstand im "Grosspeter Tower" auf rund 30% reduziert hat. In den nächsten Monaten wird ein weiterer Leerstandsabbau erwartet. Vom gesamten Leerstand sind 1.0-Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten zurückzuführen. Von den 2018 auslaufenden Mietverträgen (CHF 29.1 Mio.) waren per Ende März 2018 64% erneuert bzw. verlängert.

Quartalsergebnis Q1 2018

Aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, wurden die Vorjahresperiode Q1 2017 sowie das FY 2017 "restated". Die Gewinne aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen werden neu nach der sogenannten Percentage-of-Completion-Methode erfasst. Die Anwendung von IFRS 15 hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das Q1 2017 bzw. FY 2017 (Details dazu sind im Bericht und in der Präsentation Q1 2018 unter www.psp.info ersichtlich).

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) betrug in der Berichtsperiode CHF 43.2 Mio. (Q1 2017: CHF 39.7 Mio.). Die Zunahme um 8.7% resultierte in erster Linie aus der Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit dem Portfoliokauf (Edmond de Rothschild) und höherem übrigen Ertrag (insgesamt um CHF 2.9 Mio.) sowie einem um CHF 0.6 Mio. tieferen Finanzaufwand. Der Liegenschaftsertrag stieg um CHF 0.7 Mio. auf CHF 69.1 Mio. (Q1 2017: CHF 68.4 Mio.).

Der Betriebsaufwand stieg um CHF 0.2 Mio. auf CHF 13.8 Mio. (Q1 2017: CHF 13.6 Mio.). Der Finanzaufwand sank um die erwähnten CHF 0.6 Mio. auf CHF 6.0 Mio. (Q1 2017: CHF 6.6 Mio.). Der Reingewinn (inklusive Bewertungseffekte) erreichte CHF 40.3 Mio. (Q1 2017: CHF 39.7 Mio.). Aus der Erstbewertung des erworbenen Portfolios resultierte ein Einwertungsverlust von CHF 3.9 Mio. Im Weiteren erhöhte sich der Steueraufwand um CHF 0.2 Mio. auf CHF 10.3 Mio. (Q1 2017: CHF 10.0 Mio.). Der Reingewinn pro Aktie (inklusive Bewertungseffekte) betrug CHF 0.88 (Q1 2017: CHF 0.87). Der Reingewinn pro Aktie (ohne Bewertungseffekte), welcher die Basis für die Dividendenausschüttung ist, betrug CHF 0.94 (Q1 2017: CHF 0.87).

Per Ende März 2018 betrug das Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value; NAV) CHF 87.94 (Ende 2017: CHF 86.96). Der NAV vor Abzug latenter Steuern belief sich auf CHF 105.37 (Ende 2017: CHF 104.22).

Solide Kapitalstruktur

Mit einem Eigenkapital von CHF 4.034 Mrd. (Ende 2017: CHF 3.989 Mrd.) - entsprechend einer Eigenkapitalquote von 54.0% (Ende 2017: 54.0%) - bleibt die Eigenkapitalbasis stark.

Das zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF 2.531 Mrd. bzw. 33.9% der Bilanzsumme (Ende 2017: CHF 2.491 Mrd. bzw. 33.7%). Unter Ausklammerung von Finanzschulden für eine Festgeldanlage in der Höhe von CHF 125 Mio. betrug die Fremdkapitalverschuldung 32.8?%.

Per Stichtag Ende März 2018 lag der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei 0.97% (Ende 2017: 0.99%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 3.7 Jahre (Ende 2017: 3.6 Jahre). Aktuell stehen ungenutzte zugesicherte Kreditlinien von CHF 770 Mio. zur Verfügung.

PSP Swiss Property verfügt über Ratings von zwei internationalen Rating-Agenturen: Senior Unsecured Rating A- (Ausblick stabil) von Fitch und Issuer Rating A3 (Ausblick stabil) von Moody's.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2018 hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem wurde eine ordentliche Dividende von CHF 3.40 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 genehmigt (Vorjahr: CHF 3.35 pro Aktie). Die Auszahlung von insgesamt CHF 156.0 Mio. erfolgte am 11. April 2018. Dr. Luciano Gabriel wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt, ebenso alle übrigen sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats (jeweils mit einer 1-jährigen Amtsdauer). Ernst & Young AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wiedergewählt, und Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer. Der Vergütungsausschuss und das Audit Committee bestehen aus den Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser (Vorsitz), Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler; der Nominationsausschuss aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz), Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle.

Ansonsten fanden nach dem Bilanzstichtag keine wesentlichen Ereignisse statt.

Marktumfeld und Ausblick 2018

PSP Swiss Property erwartet, dass sich das prognostizierte Wirtschaftswachstum positiv auf die Nachfrage nach Büroflächen auswirken wird, zumindest an zentralen Lagen. Auch für Ladengeschäfte sind die Aussichten an zentralen Standorten wesentlich besser als in Randregionen. Der Akquisitionsmarkt für erstklassige Geschäftsliegenschaften dürfte hart umkämpft bleiben.

Der Fokus von PSP Swiss Property liegt unverändert auf der Modernisierung ausgewählter Liegenschaften, der Weiterentwicklung von Arealen und Projekten sowie verstärkten Vermietungsaktivitäten bzw. dem Abbau von Leerständen. Zukäufe werden primär in den strategischen Hauptmärkten anvisiert, sofern sie langfristig Mehrwerte ermöglichen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird weiterhin ein Ebitda (ohne Bewertungseffekte) von über CHF 235 Mio. erwartet (2017: CHF 242.2 Mio.). Während der Liegenschaftsertrag um rund CHF 8 Mio. steigen wird, wird der Ertrag aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen sinken. Der erwartete Ebitda-Rückgang ist daher hauptsächlich die Folge von tiefer prognostizierten Erträgen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen.

Bei den Leerständen per Ende 2018 wird dank erfolgreichen Vermietungsaktivitäten neu mit einer Quote von rund 7.5% gerechnet (bisherige Prognose: 8.5%; Ende März 2018: 8.5%).

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen Einheit 20171 Q1 20171 Q1 2018 +/-2 Liegenschaftsertrag CHF 1 000 272 454 68 375 69 123 1.1% EPRA like-for-like Veränderung3 % -1.1 -2.9 0.3 Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften CHF 1 000 83 253 0 -3 873 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Wohnungen) CHF 1 000 19 614 860 1 481 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Anlageliegenschaften) CHF 1 000 627 0 0 Total übrige Erträge CHF 1 000 5 043 708 3 583 Reingewinn CHF 1 000 256 890 39 744 40 257 1.3% Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge4 CHF 1 000 177 738 39 744 43 204 8.7% Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 000 242 187 56 533 60 600 7.2% Ebitda-Marge % 81.5 80.8 81.7 Bilanzsumme CHF 1 000 7 384 243 7 465 391 1.1% Eigenkapital CHF 1 000 3 988 560 4 033 539 1.1% Eigenkapitalquote % 54.0 54.0 Eigenkapitalrendite % 6.6 4.0 Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 000 2 491 087 2 530 504 1.6% Zinspflichtiges FK in % der Bilanzsumme % 33.7 33.95 Portfoliokennzahlen Anzahl Anlageliegenschaften Stück 157 167 Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 000 6 383 901 6 706 780 5.1% Brutto-Rendite % 4.2 4.3 4.1 Netto-Rendite % 3.5 3.6 3.5 Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 8.2 8.5 Anzahl Areale/Entwicklungsliegenschaften Stück 12 11 Bilanzwert Areale/Entwicklungsliegenschaften CHF 1 000 661 892 564 802 -14.7% Personalbestand Periodenende/Entsprechend Vollzeitstellen Personen 86/81 89/85 Kennzahlen pro Aktie Gewinn pro Aktie (EPS)6 CHF 5.60 0.87 0.88 1.3% Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge6 CHF 3.87 0.87 0.94 8.7% Ausschüttung pro Aktie CHF 3.407 n.a. n.a. Eigenkapital pro Aktie (NAV)8 CHF 86.96 87.94 1.1% EK pro Aktie vor Abzug latenter Steuern8 CHF 104.22 105.37 1.1% Aktienkurs Periodenende CHF 92.35 93.20 0.9%

1 Restated aufgrund erstmaliger Anwendung von IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers. 2 Differenz zu Q1 2017 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2017. 3 Exkl. Liegenschaft Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy, FY 2017: +0.4%, Q1 2017: -0.1%. 4 Der "Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge" entspricht dem konsolidierten Reingewinn ohne Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den realisierten Erfolg aus Verkäufen von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen Bestandteil des "Reingewinns ohne Liegenschaftserfolge". 5 Exkl. Fremdkapital über total CHF 125 Mio., welches in Form von Festgeld angelegt ist: 32.8%. 6 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien. 7 Für das Geschäftsjahr 2017. Barauszahlung erfolgte am 11. April 2018. 8 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.

Agenda

Publikation H1 2018 · 17. August 2018

Publikation Q1-Q3 2018 · 13. November 2018

Publikation FY 2018 · 26. Februar 2019

Ordentliche Generalversammlung 2019 · 4. April 2019

