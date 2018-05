Medienmitteilung

Luzern, 8. Mai 2018 -Jörg Riboni, Chief Financial Officer der Emmi Gruppe, hat Verwaltungsrat und Konzernleitung informiert, dass er sich langfristig beruflich neu orientieren will. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen vereinbarte Jörg Riboni, in den kommenden zwölf Monaten (bis Ende April 2019) seine Aufgaben wie bis anhin wahrzunehmen und schrittweise an seine Nachfolgerin bzw. seinen Nachfolger zu übertragen.

Jörg Riboni (60) verantwortet seit Januar 2013 als Chief Financial Officer (CFO) die finanzielle Führung der Emmi Gruppe. Er hat über seinen Beschluss informiert, sich langfristig beruflich neu zu orientieren, und gebeten, ihn nach der Übergabe und Einarbeitung seiner Nachfolgerin bzw. seines Nachfolgers per April 2019 von seinen Plichten zu entbinden.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken Jörg Riboni für seine Leistung und wertvollen Beiträge, mit denen er in den vergangenen gut fünf Jahren die Entwicklung und Internationalisierung von Emmi prägend mitgestaltet und vorangetrieben hat. Dabei hat er die finanzielle Führung des Konzerns an die internationale Expansion angepasst und ein Team von anerkannten Fachspezialisten aufgebaut. Mit seiner Bereitschaft, eine geordnete Übergabe der Aufgaben auf seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin sicherzustellen, unterstreicht er seine Loyalität und seine Verantwortung gegenüber Emmi.

Jörg Riboni bleibt bis zur Generalversammlung 2019 bei Emmi tätig. Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wird sich danach auf verschiedene Mandate in Verwaltungsräten und Fachgremien konzentrieren.

Emmi wird über die Nachfolge informieren, sobald diese feststeht. Die Regelung wird erfahrungsgemäss einige Monate in Anspruch nehmen.

