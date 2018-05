Der Energiekonzern Eon hat im ersten Quartal von einem guten Kundengeschäft profitiert. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich von 1,0 auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Netto verdiente Eon bereinigt mit 727 Millionen Euro 38 Prozent mehr. Dabei konnte das Energieunternehmen mehr Kunden für sich gewinnen, insbesondere der deutsche Markt habe sich stark entwickelt, hieß es. Auch im Geschäft mit erneuerbaren Energien verdiente Eon mehr, während die Ergebnisse in der Netzsparte zurückgingen.

Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern und geht weiter von einem bereinigten Ebit von 2,8 bis 3 Milliarden Euro aus. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro liegen./nas/jha/

ISIN DE000ENAG999

AXC0067 2018-05-08/07:35