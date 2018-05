FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von höheren Instandhaltungskosten im ersten Quartal hat LEG Immobilien operativ etwas weniger verdient. Den Ausblick bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen dennoch. Für dieses und das kommende Jahr rechnet der Wohnimmobilienkonzern mit weiteren Zuwächsen beim operativen Ergebnis. Zudem kündigte LEG eine Erhöhung der Ausschüttungsquote an.

In den drei Monaten per Ende März sank die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) leicht um 1,3 Prozent auf 74,2 Millionen Euro. Der FFO I pro Aktie verringerte sich auf 1,17 von 1,19 Euro.

Im ersten Quartal setzte LEG im Jahresvergleich verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen um. Bereinigt um diese Ergebniseffekte von 6,8 Millionen Euro wäre der FFO I deutlich gestiegen, so der Konzern. Beim bereinigten EBITDA berichtete LEG einen Rückgang von 3,1 Prozent auf 94,8 Millionen Euro. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung erreichte 98,4 Millionen Euro, ein Minus von 4,1 Prozent.

Die Prognose für die FFO I 2018 und 2019 bestätigte LEG: Für das laufende Jahr wird von einem Ergebniszuwachs auf 315 bis 323 Millionen Euro und für 2019 auf 338 bis 344 Millionen Euro ausgegangen. Vergangenes Jahr hatte das Düsseldorfer Unternehmen den FFO I auf 295 Millionen Euro gesteigert.

Zudem kündigte LEG bei Vorlage des Quartalsberichts an, die Ausschüttungsquote auf 70 von 65 Prozent des FFO I zu erhöhen.

