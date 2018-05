Am Dienstag könnte der Leitindex den Aufwärtskurs des Vortages fortsetzen - und sich auf den Weg zu einem neuen Rekordhoch machen.

Die erneute Flut von Firmenbilanzen könnte den Dax Börsianern zufolge am Dienstag über die 13.000er Marke spülen. Am Montag hatte er ein Prozent im Plus bei 12.948,14 Punkten und damit so hoch wie seit Februar nicht mehr geschlossen. Im vorbörslichen Handel lag er leicht im Minus bei 12.932 Punkten. Mit dem Sprung über die Hürde bei 13.000 Punkten werde der Weg zum Rekordhoch von 13.596,89 Punkten frei, sagte ein Aktienhändler.

Der Dax hatte davon profitiert, dass der Euro infolge schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland unter Druck blieb. Erstmals ...

