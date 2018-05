Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC plant Kapitalerhöhung über 8 Mio. Euro DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC plant Kapitalerhöhung über 8 Mio. Euro 08.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. London, 8. Mai 2018 - Das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLCbeabsichtigt, im Verlauf der nächsten 24 Monate eine Kapitalerhöhung im Umfang von 8 Mio. Euro zu platzieren. Als Folge des hohen Auftragsbestands und mit dem Zulauf an weiteren Aufträgen hat das Unternehmen entschieden, eine Kapitalerhöhung zu platzieren. Mit den Mitteln in einem Volumen von 8,0 Mio. Euro sollen der Einkauf von Rohstoffen und die Produktionskapazitäten innerhalb der nächsten 2 Jahre verdreifacht werden. "Die aktuell steigende Auftragslage ist auf unsere qualitativ hochwertigen und preiswerten Produkte zurückzuführen. Damit wir der zunehmenden Nachfrage gerecht werden können, ist die Ausweitung des Einkaufs und der Produktionskapazitäten eine wichtige Maßnahme",sagt Shahid Akram, Leiter der Produktion (COO). "Die Notierung des Unternehmens an einer europäischen Börse ermöglicht uns die Aufnahme des benötigten Kapitals. Wir werden unser Möglichstes tun, um mit dem Kapital kurz- und langfristig überzeugenden Shareholder Value zu generieren",sagt Rana Kashaf Shahzad, Vorstandsvorsitzender von Hi Technological Plastic Industries LLC. Über das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro. 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 683345 08.05.2018

AXC0084 2018-05-08/07:59