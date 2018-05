11880 Solutions AG legt Ergebnisse für Q1 2018 vor: Erstes Umsatzwachstum seit neun Jahren DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis 11880 Solutions AG legt Ergebnisse für Q1 2018 vor: Erstes Umsatzwachstum seit neun Jahren 08.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Essen, 8. Mai 2018 - Die 11880 Solutions AG startet erstmals nach neun Jahren mit einem leichten Umsatzwachstum in das neue Geschäftsjahr. Im ersten Quartal 2018 hat das Unternehmen 10,6 Millionen Euro (Q1 2017: 10,4 Mio. EUR) erwirtschaftet. Dabei entfielen 7,5 Millionen Euro auf das Segment Digital (Q1 2017: 6,7 Mio. EUR) und 3,1 Millionen Euro auf den Geschäftsbereich Telefonauskunft (Q1 2017: 3,7 Mio. EUR). Die Anzahl der Unternehmenskunden im Digitalgeschäft belief sich Ende März 2018 auf 27.300 und lag damit um mehr als 5.000 höher als noch ein Jahr zuvor. Von Januar bis März 2018 erwirtschaftete die 11880 Solutions AG mit 0,0 Millionen Euro ein EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres. Der operative Cashflow betrug minus 0,9 Millionen Euro im Vergleich zu minus 0,3 Millionen Euro im ersten Quartal 2017. Grund für den Anstieg waren einmalige Kosten im Zusammenhang mit den im Geschäftsjahr 2017 umgesetzten Restrukturierungs- und Personalmaßnahmen in Höhe von 0,6 Millionen Euro. "Unser Quartalsergebnis zeigt erneut die positive Entwicklung unseres Unternehmens. Erstmals seit 2009 haben wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder ein Umsatzwachstum erzielt. In den nächsten Quartalen wird der operative Cashflow nicht mehr durch Restrukturierungskosten aus dem letzten Jahr belastet, so dass wir auch diesen Wert deutlich verbessern werden", erläutert 11880-Vorstandsvorsitzender Christian Maar. Die 11880 Solutions AG bereitet derzeit einen weiteren Service vor, der noch dieses Jahr startet: Ein integriertes Jobportal wird 11880.com-Unternehmenskunden die Möglichkeit bieten, offene Stellen online zu präsentieren. Zusätzlich werden den Kunden passende Bewerber vorgeschlagen, die online nach neuen Jobs suchen. Die 11880 Solutions AG geht davon aus, dass sich das neue Angebot aufgrund des branchenübergreifenden Personalmangels schnell etablieren wird. Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2018 der 11880 Solutions AG finden Sie unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683227 08.05.2018

ISIN DE0005118806

AXC0088 2018-05-08/07:59