Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 8,00 Euro gesenkt. Der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden schüre Unsicherheit darüber, ob die Fluggesellschaft umstrukturiert werden könne, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften sich noch so lange zurückhalten, bis mehr Klarheit über die Führungssituation und den Ausgang des Gehaltsstreits mit den Arbeitnehmern herrsche./la/gl

Datum der Analyse: 08.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000031122

AXC0090 2018-05-08/08:02