Donald Trump hat gestern mit seiner per Twitter erfolgten Ankündigung, seine Entscheidung zum Iran-Abkommen heute bekannt zu geben (20Uhr deutscher Zeit), Unruhe in zuvor lethargisch gut gelaunte Aktienmärkte gebracht! Die bisherige Tonlage Trumps in Sachen Iran deutet klar darauf auf eine Kündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...