Nachdem der Euro am Montagnachmittag erstmals in diesem Jahr unter diese Marke gefallen war, kostete er am Dienstagmorgen 1,1910 Dollar. Das war in etwa so viel wie am Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,1902 Dollar festgesetzt. Der Schweizer Franken hat sich über ...

