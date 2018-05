Der deutsche Aktienindex könnte am Dienstag mit dem Rückenwind zahlreicher Quartalszahlen zum Sprung auf die Marke von 13.000 Punkten ansetzen. Am Montag hatte das Börsenbarometer um ein Prozent auf 12.948,14 zugelegt. In den vergangenen zwei Wochen hat der Leitindex damit insgesamt gut fünf Prozent gewonnen und notiert inzwischen wieder auf dem...

