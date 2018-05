Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe ein solides erstes Quartal hinter sich gebracht und sei erst am Anfang, um von den Vorteilen seiner neuen Produktdynamik zu profitieren, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngst starken Lauf der Aktie schließt sie aber nicht aus, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen könnten./ck/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

