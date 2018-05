Von Pietro Lombardi und Marc Navarro Gonzalez

MAILAND (Dow Jones)--Die Führungsfrage bei Telecom Italia ist geklärt. Der Konzern verlängerte den Vertrag von CEO Amos Genish und ernannte Fulvio Conti zum neuen Chairman. Laut Unternehmen hat das Board beide Personalien einstimmig abgesegnet.

Der aktivistische Investor Elliott Management hatte in seinem Machtkampf um Telecom Italia einen Sieg gegen Großaktionär Vivendi eingefahren. In der Aktionärsabstimmung am Freitag erhielt Elliott zwei Drittel der Sitze im Verwaltungsrat.

Conti, früher Manager bei Telecom Italia, war einer von Elliotts Kandidaten. "Heute haben wir unser volles Vertrauen in Amos Genish und sein Management-Team bestätigt und wir werden die Implementierung des strategischen Plans für die Jahre 2018 bis 2020 unterstützen", sagte Conti.

Vivendi gab ein langfristiges Bekenntnis zu Telecom Italia ab. Man werde die von Genish Anfang des Jahres verkündeten Pläne unterstützen, so der französische Medienkonzern.

