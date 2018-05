Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im März gestiegen sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostizieren einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, nachdem die Produktion im Februar um 1,6 Prozent gesunken und im Januar um 0,1 Prozent gestiegen war. Die Vorzeichen für die deutsche Produktion sind prinzipiell nicht schlecht: Trotz zuletzt schwacher Auftragseingänge arbeiten die Unternehmen hohe Auftragsbestände ab. Deren Reichweite hat jüngst noch zugenommen. Viele Unternehmen lasten ihre Kapazitäten bereits voll aus, vielerorts mangelt es an Personal. Bestimmte Sonderfaktoren, die die Produktion im Februar gehemmt haben, sind inzwischen weggefallen - die Grippewelle ist abgeebbt. Allerdings war es auch im März noch kalt, was bei der Bauproduktion zu einem dicken Minus geführt haben dürfte. Frühindikatoren wie Ifo-Index und Einkaufsmanagerindizes sind im März allerdings gesunken, die zum Jahreswechsel verzeichneten Rekordwerte sind längst Vergangenheit. Die Produktionsdaten werden zeigen, wie viel davon nur "Stimmung" war und wie viel real. Die bereits veröffentlichten Daten zum Industrieumsatz deuten eine leichte Enttäuschung bei der Produktion an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF

Nachfolgend die Umsatzsschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz Konzern 1.813 +0,7% 4 1.801 Umsatz Consumer 1.497 +0,9% 3 1.484 Umsatz Tesa 317 +0,1% 3 317 Organisches Wachstum 4,7 -- 3 4,8

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Bruttoprämien 13.231 +2% 5 12.925 Anlageergebnis 1.883 -12% 4 2.151 Operatives Ergebnis 1.129 +19% 7 952 Ergebnis nach Steuern (1) 721 +29% 6 557 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A -- -- 553 Ergebnis je Aktie 4,77 +34% 6 3,55 Schaden-Kosten-Quote* 92,9 -- 3 97,1 -* Rückversicherung

AXEL SPRINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatzerlöse 759 -9% 2 836 EBITDA 171 +16% 2 147

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 3.561 -0,4% 4 3.574 EBIT k.A. -- -- 435 EBIT vor Sondereffekten 392 -10% 4 435 Ergebnis nSt und Dritten 258 -8% 2 279 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,39 -7% 2 0,42

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.181 +20% 8 980 EBIT bereinigt 12 -40% 6 20 EBIT 10 -34% 7 15 Ergebnis nach Steuern 5,6 +10% 4 5,1 Ergebnis je Aktie 0,03 +50% 5 0,02

Weitere Termine:

07:00 NL/DSM NV, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK)

07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:55 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV

10:00 DE/Takkt AG, HV

10:00 DE/SHW AG, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), HV

11:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Instone Real Estate Group NV, Jahresergebnis

- US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss)

- DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

- DE/Hochtief AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von

Abertis Infraestructuras SA

- DE/Audi AG, AR-Sitzung

- DE/Nfon AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe

Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Basler AG: 2,02 EUR Hannover Rück: 5,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,7 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +27,0 Mrd Euro zuvor: +20,7 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,40 -0,06 Nikkei-225 22.489,09 0,10 Schanghai-Composite 3.162,19 0,81 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.948,14 1,00 DAX-Future 12.942,00 0,67 XDAX 12.935,29 0,71 MDAX 26.684,23 1,15 TecDAX 2.754,28 2,13 EuroStoxx50 3.564,19 0,38 Stoxx50 3.113,10 0,52 Dow-Jones 24.357,32 0,39 S&P-500-Index 2.672,63 0,35 Nasdaq-Comp. 7.265,21 0,77 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,26% +8

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,52 0,52 0,09 USA 2 Jahre 2,49 2,50 0,60 USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die vorbörslichen Indikationen legen leicht niedrigere Notierungen zum Handelsstart nahe. Der Euro notiert wenig verändert und setzt keine größeren Akzente. Die Anleger dürften vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Abend, ob die USA das Atomabkommen aufkündigen werden order nicht, vorsichtig agieren. Die Entscheidung, gleich wie sie ausfällt, könnte größere Bewegungen an den Ölmärkten und darüber hinaus auslösen. Am Morgen kommt der Ölpreis mit Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally erst einmal leicht unter Druck. Zunächst steht eine ganze Flut von Unternehmenszahlen im Blick. Hannover Rück beglückt ihre Aktionäre mit einer Dividendenzahlungen von 5 Euro je Anteilsschein. Die Volumina an den Aktienmärkten sollten wieder anziehen. Nach einem Feiertag zu Wochenbeginn ist die Londoner Börse wieder geöffnet.

Rückblick: Etwas fester - Der Markt legte mit dem festen Euro zu. Die Einheitswährung war auf ein neues Jahrestief knapp unter 1,19 Dollar gefallen. Schwache deutsche Auftragseingänge, Zinsspread sowie die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA sprachen für den Dollar. Die Börse in London blieb wegen eines Feiertages geschlossen, damit fehlte in Europa ein wichtiger Impulsgeber. Die Ölpreise zogen zu Wochenbeginn weiter an. Im Handel verwies man auf die steigende Wahrscheinlichkeit, dass die USA das Atomabkommen mit Iran aufkündigen würden. Der Sektor der europäischen Ölwerte gewann 1,2 Prozent. Die Aktie von Air France-KLM stürzte um 9,8 Prozent ab. Hintergrund war der Rücktritt des Konzernchefs Jean-Marc Janaillac, nachdem dieser beim Versuch, die aktuelle Tarifauseinandersetzung zu einer Lösung zu führen, gescheitert war. Nestle und Starbucks hatten eine milliardenschwere Vereinbarung über den Vertrieb von Kaffeeprodukten geschlossen. Die Nestle-Aktie legte um 1,6 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

