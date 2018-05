DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im März gestiegen sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostizieren einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, nachdem die Produktion im Februar um 1,6 Prozent gesunken und im Januar um 0,1 Prozent gestiegen war. Die Vorzeichen für die deutsche Produktion sind prinzipiell nicht schlecht: Trotz zuletzt schwacher Auftragseingänge arbeiten die Unternehmen hohe Auftragsbestände ab. Deren Reichweite hat jüngst noch zugenommen. Viele Unternehmen lasten ihre Kapazitäten bereits voll aus, vielerorts mangelt es an Personal. Bestimmte Sonderfaktoren, die die Produktion im Februar gehemmt haben, sind inzwischen weggefallen - die Grippewelle ist abgeebbt. Allerdings war es auch im März noch kalt, was bei der Bauproduktion zu einem dicken Minus geführt haben dürfte. Frühindikatoren wie Ifo-Index und Einkaufsmanagerindizes sind im März allerdings gesunken, die zum Jahreswechsel verzeichneten Rekordwerte sind längst Vergangenheit. Die Produktionsdaten werden zeigen, wie viel davon nur "Stimmung" war und wie viel real. Die bereits veröffentlichten Daten zum Industrieumsatz deuten eine leichte Enttäuschung bei der Produktion an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF

Nachfolgend die Umsatzsschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz Konzern 1.813 +0,7% 4 1.801 Umsatz Consumer 1.497 +0,9% 3 1.484 Umsatz Tesa 317 +0,1% 3 317 Organisches Wachstum 4,7 -- 3 4,8

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Bruttoprämien 13.231 +2% 5 12.925 Anlageergebnis 1.883 -12% 4 2.151 Operatives Ergebnis 1.129 +19% 7 952 Ergebnis nach Steuern (1) 721 +29% 6 557 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A -- -- 553 Ergebnis je Aktie 4,77 +34% 6 3,55 Schaden-Kosten-Quote* 92,9 -- 3 97,1 -* Rückversicherung

AXEL SPRINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatzerlöse 759 -9% 2 836 EBITDA 171 +16% 2 147

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 3.561 -0,4% 4 3.574 EBIT k.A. -- -- 435 EBIT vor Sondereffekten 392 -10% 4 435 Ergebnis nSt und Dritten 258 -8% 2 279 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,39 -7% 2 0,42

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.181 +20% 8 980 EBIT bereinigt 12 -40% 6 20 EBIT 10 -34% 7 15 Ergebnis nach Steuern 5,6 +10% 4 5,1 Ergebnis je Aktie 0,03 +50% 5 0,02

Weitere Termine:

07:00 NL/DSM NV, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK)

07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:55 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV

10:00 DE/Takkt AG, HV

10:00 DE/SHW AG, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), HV

11:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Instone Real Estate Group NV, Jahresergebnis

- US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss)

- DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

- DE/Hochtief AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von

Abertis Infraestructuras SA

- DE/Audi AG, AR-Sitzung

- DE/Nfon AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe

Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Basler AG: 2,02 EUR Hannover Rück: 5,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,7 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +27,0 Mrd Euro zuvor: +20,7 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,40 -0,06 Nikkei-225 22.489,09 0,10 Schanghai-Composite 3.162,19 0,81 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.948,14 1,00 DAX-Future 12.942,00 0,67 XDAX 12.935,29 0,71 MDAX 26.684,23 1,15 TecDAX 2.754,28 2,13 EuroStoxx50 3.564,19 0,38 Stoxx50 3.113,10 0,52 Dow-Jones 24.357,32 0,39 S&P-500-Index 2.672,63 0,35 Nasdaq-Comp. 7.265,21 0,77 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,26% +8

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,52 0,52 0,09 USA 2 Jahre 2,49 2,50 0,60 USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die vorbörslichen Indikationen legen leicht niedrigere Notierungen zum Handelsstart nahe. Der Euro notiert wenig verändert und setzt keine größeren Akzente. Die Anleger dürften vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Abend, ob die USA das Atomabkommen aufkündigen werden order nicht, vorsichtig agieren. Die Entscheidung, gleich wie sie ausfällt, könnte größere Bewegungen an den Ölmärkten und darüber hinaus auslösen. Am Morgen kommt der Ölpreis mit Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally erst einmal leicht unter Druck. Zunächst steht eine ganze Flut von Unternehmenszahlen im Blick. Hannover Rück beglückt ihre Aktionäre mit einer Dividendenzahlungen von 5 Euro je Anteilsschein. Die Volumina an den Aktienmärkten sollten wieder anziehen. Nach einem Feiertag zu Wochenbeginn ist die Londoner Börse wieder geöffnet.

Rückblick: Etwas fester - Der Markt legte mit dem festen Euro zu. Die Einheitswährung war auf ein neues Jahrestief knapp unter 1,19 Dollar gefallen. Schwache deutsche Auftragseingänge, Zinsspread sowie die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA sprachen für den Dollar. Die Börse in London blieb wegen eines Feiertages geschlossen, damit fehlte in Europa ein wichtiger Impulsgeber. Die Ölpreise zogen zu Wochenbeginn weiter an. Im Handel verwies man auf die steigende Wahrscheinlichkeit, dass die USA das Atomabkommen mit Iran aufkündigen würden. Der Sektor der europäischen Ölwerte gewann 1,2 Prozent. Die Aktie von Air France-KLM stürzte um 9,8 Prozent ab. Hintergrund war der Rücktritt des Konzernchefs Jean-Marc Janaillac, nachdem dieser beim Versuch, die aktuelle Tarifauseinandersetzung zu einer Lösung zu führen, gescheitert war. Nestle und Starbucks hatten eine milliardenschwere Vereinbarung über den Vertrieb von Kaffeeprodukten geschlossen. Die Nestle-Aktie legte um 1,6 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Fester - Ein weiter schwacher Euro hat dem exportlastigen DAX am Montag Flügel verliehen. Infineon stiegen nach einer Kurszielanhebung durch Barclyas 3,5 Prozent. BASF verloren wegen der Dividendenausschüttung optisch 1,4 Prozent. Für Norma ging es nach Erstquartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks um 7,4 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen waren über den Schätzungen von Baader Helvea ausgefallen. Stabilus hatte den Umsatzausblick angehoben. Für die Titel ging es 3,7 Prozent gen Norden. Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank gewannen Sixt 3,9 Prozent. Von der Konsolidierung in der Branche profitierten Symrise, die Aktie legte um 1,5 Prozent zu. Der Symrise-Konkurrent IFF will den israelischen Rivalen Frutarom kaufen. Zalando verloren dagegen 1 Prozent. Das Unternehmen legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. In einer Studie hatte Hauck & Aufhäuser vor zu hohen Erwartungen gewarnt.

XETRA-NACHBÖRSE

Bewegung habe es dagegen bei diversen Einzelwerten gegeben, so ein Händler. So wurden Uniper 0,5 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen muss eine außerplanmäßige Wertberichtigung von 270 Millionen Euro vornehmen. Für das erste Quartal 2018 wies Uniper ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 350 Millionen Euro aus. Analysten hatten dem Unternehmen mit 366 Millionen Euro allerdings etwas mehr zugetraut. Für Stratec ging es 3,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen zeigte sich die Hochtief-Aktie unverändert. Hochtief hatte für das erste Quartal eine deutliche Steigerung des Gewinns ausgewiesen. Das Wachstum von Hochtief wurde allerdings vom starken Euro gebremst.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Entwicklung der Ölpreise stand im Fokus. Im Verlauf war der Preis für ein Barrel WTI erstmals seit 2014 über 70 Dollar geklettert. Auslöser waren Sorgen, dass eine mögliche Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA die Exporte aus dem Land deutlich senken und zu höheren Preisen führen dürfte. US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung nun schon am Dienstag bekannt geben, obwohl er noch bis Samstag Zeit gehabt hätte. Dies ließ den Ölpreis wieder unter 70 Dollar fallen, worauf auch der Index der Energiewerte im S&P-500 seine Gewinne fast vollständig wieder abgab. Starbucks und Nestle haben eine milliardenschwere Vereinbarung geschlossen. Die Starbucks-Aktie verlor 0,4 Prozent. Apple-Titel sind im Verlauf erneut auf ein Allzeithoch gestiegen. Die Titel gewannen 0,7 Prozent. Die Marktkapitalisierung nähert sich zudem der Marke von einer Billion Dollar an. Bis dahin sind es derzeit noch 9,0 Prozent.

Wenig Bewegung gab es am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 0,3 Basispunkte auf 2,95 Prozent. Händler sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der im Verlauf der Woche anstehenden Neuemissionen und wichtigen Inflationsdaten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1913 -0,1% 1,1922 1,1926 EUR/JPY 129,92 -0,1% 130,05 130,24 EUR/CHF 1,1953 -0,0% 1,1955 1,1957 GBP/EUR 1,1373 -0,0% 1,1418 1,1379 USD/JPY 109,05 -0,0% 109,09 109,20 GBP/USD 1,3549 -0,1% 1,3560 1,3570 Bitcoin BTC/USD 9.429,38 -0,0% 9.430,95 9.356,15

Am Devisenmarkt zeigte der Dollar weiterhin Stärke. Erholungsansätze des Euro am Freitag und am Montag konnten sich nicht behaupten. Die Gemeinschaftswährung lag im späten US-Handel bei 1,1923 Dollar, war im Verlauf sogar erstmals seit Ende Dezember unter die Marke von 1,19 Dollar gerutscht. Hintergrund für die Dollar-Stärke ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, der eine nach wie vor lockere Gangart der anderen großen Zentralbanken gegenübersteht. Zudem habe Europa in jüngster Zeit schwächere Konjunkturdaten als die USA zu verkraften gehabt, hieß es.

Am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft bewegt sich der Dollar kaum. Der WSJ-Dollarindex verliert weniger als 0,1 Prozent. Seit dem 52-Wochentief am 1. Februar hat der Greenback bereits um 4,9 Prozent zum Euro zugelegt. Devisenhändler in Asien verweisen auf die Wachstumsunterschiede zwischen den USA und Europa, die für den Dollar sprächen. Die EZB müsse mehr tun, um die Wechselkursentwicklung zu Gunsten des Euro zu beeinflussen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,88 70,73 -1,2% -0,85 +16,4% Brent/ICE 75,43 76,17 -1,0% -0,74 +15,6%

Der Ölpreis setzte seinen Vormarsch zunächst fort. Erstmals seit 2014 kletterte der Preis für ein Barrel WTI über das Niveau von 70 Dollar. Ein Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran könnte den Ölexport aus dem Land behindern und das globale Angebot verringern. Der Preis für WTI stieg zum US-Settlement um 1,5 Prozent auf 70,73 Dollar. Mit der Aussage von Trump, er wolle seine Entscheidung schon am Dienstag mitteilen, fiel der WTI-Preis im elektronischen Handel aber wieder unter die Marke von 70 Dollar. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,49 1.312,89 -0,1% -1,41 +0,7% Silber (Spot) 16,45 16,48 -0,2% -0,03 -2,9% Platin (Spot) 910,45 912,50 -0,2% -2,05 -2,1% Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 -7,6%

Der starke Dollar lastete zwischenzeitlich auf dem Goldpreis, der sich im Verlauf jedoch wieder erholen konnte. Zum US-Settlement lag er kaum verändert bei 1.314 Dollar. Der Preis bewege sich weiter in der seit Jahresbeginn gültigen Spanne zwischen 1.305 und 1.360 Dollar, sagte ein Händler.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ATOMABKOMMEN IRAN

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran am Dienstag um 20.00 Uhr MESZ verkünden. Dies teilte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Hinweise darauf, wie seine Entscheidung aussieht, gab er nicht. Trump hätte noch bis kommenden Samstag Zeit für seinen Beschluss gehabt.

KONJUNKTUR CHINA

China ist im April wieder zu einem Handelsbilanzüberschuss zurückgekehrt. Nach einem überraschendem Handelsdefizit im März wies China für April einen Handelsüberschuss von 28,78 Milliarden US-Dollar aus. Das ist sogar etwas mehr, als Volkswirte mit im Mittel 27,5 Milliarden Dollar erwartet hatten. Getragen wurde der neuerliche Handelsbilanzüberschuss von starken Exporten, die um 12,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegten. Die Konsensschätzung hatte hingegen lediglich auf ein Plus von 7,5 Prozent gelautet.

US-GELDPOLITIK

Thomas Barkin, Fed-Präsident von Richmond, ist der Auffassung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen sollte.

EZB

Die EZB wird voraussichtlich im Laufe des Sommers ihr Anleihenkaufprogramm schrittweise auslaufen lassen. Eine entsprechende Entscheidung könnte nach ihrer Sitzung am 26. Juli bekanntgegeben werden, sagte EZB-Ratsmitglied Jan Smets dem Wall Street Journal.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Apr 0,9%

Inflationsrate März war 1,0%

REGIERUNGSBILDUNG ITALIEN

Italiens Präsident Sergio Mattarella will eine "neutrale Regierung" einsetzen, die bis zum Jahresende regieren soll. Er rief am Montagabend alle Parteien auf, eine solche Übergangslösung zu unterstützen, andernfalls werde er Neuwahlen ansetzen.

DEUTSCHE POST

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 14.749 -0,9% 15.175 +2,0% 14.883 EBIT 905 +2% 972 +10% 885 Ergebnis nSt und Dritten 600 -5% 649 +3% 633 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,49 -6% 0,52 -- 0,52 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 4.622 +1,7% 4.596 +1,1% 4.545 Umsatz Express 3.772 +4,9% 3.747 +4,2% 3.595 Umsatz Forwarding/Freight 3.591 +1,3% 3.646 +3% 3.546 Umsatz Supply Chain 3.124 -11% k.A. -- 3.523 EBIT Post-eCommerce-Parcel 383 -10% 427 +0,5% 425 EBIT Express 461 +16% 450 +14% 396 EBIT Forwarding/Freight 70 +75% 70 +74% 40 EBIT Supply Chain 55 -44% k.A. -- 99 - alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

EON

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 9.330 -11% 10.966 +5% 10.480 EBITDA bereinigt 1.715 +13% 1.672 +10% 1.517 EBIT bereinigt 1.284 +24% 1.198 +15% 1.038 Konzern berschuss bereinigt 727 +38% 668 +27% 525 Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- -- -- 0,26 -alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

LUFTHANSA

Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Sitzung am Montag der Bestellung von insgesamt bis zu 16 weiteren Flugzeugen zu, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Der Listenpreis für die Maschinen der Hersteller Airbus und Boeing, die bis 2022 sukzessive ausgeliefert werden sollen, liege bei rund 2,1 Milliarden Euro. Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2018 ändere sich dadurch nicht.

EVONIK

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 3.678 +1,2% 3.717 +2,2% 3.636 EBITDA bereinigt 679 +14% 660 +11% 595 EBIT bereinigt 480 +24% 437 +13% 388 Ergebnis nach Steuern/Dritten 291 +97% 246 +66% 148 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,53 +65% 0,32 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

HOCHTIEF

hat für das erste Quartal eine deutliche Steigerung des Gewinns ausgewiesen. Der Baukonzern profitierte zum Jahresauftakt von der starken Baukonjunktur weltweit. Der operative Konzerngewinn legte in den ersten drei Monaten um 14 Prozent auf 106 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg in der Gemeinschaftswährung um 2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte verbuchte Hochtief ein Wachstum von 16 Prozent.

SCHAEFFLER

löst im Zuge seiner Neuausrichtung den Geschäftsbereich Bearing Components & Technologies (BCT) auf. Künftig werden alle Werke den Sparten Automotive OEM und Industrie direkt zugeordnet, teilte der MDAX-Konzern mit. Im Zuge dessen dürften weltweit rund 950 Stellen wegfallen. Davon entfallen voraussichtlich rund 450 Stellen auf Deutschland.

UNIPER

Aufgrund von Verzögerungen beim Bau des Kraftwerks Datteln 4 muss Uniper eine außerplanmäßige Wertberichtigung in Höhe von 270 Millionen Euro vornehmen. Vor dem Hintergrund der aufgetretenen Schäden wird sich die Inbetriebnahme zudem voraussichtlich bis zum Sommer 2020 verschieben, teilte das Unternehmen mit. Für das erste Quartal 2018 weist Uniper ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 350 Millionen Euro aus. Analysten hatten Uniper mit 366 Millionen Euro allerdings etwas mehr zugetraut.

LEG IMMOBILIEN

Belastet von höheren Instandhaltungskosten im ersten Quartal hat LEG Immobilien operativ etwas weniger verdient. Den Ausblick bestätigte Unternehmen dennoch. Für dieses und das kommende Jahr rechnet der Wohnimmobilienkonzern mit weiteren Zuwächsen beim operativen Ergebnis. Zudem kündigte LEG eine Erhöhung der Ausschüttungsquote an.

STRATEC

hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Dieser fiel nach vorläufigen Berechnungen auf 41,6 Millionen Euro, nach 49,5 Millionen Euro im Vorjahr. Dies sei insbesondere dem starken Vorjahreswert und dem Timing bei der Umsatzrealisierung von Meilenstein-Zahlungen zuzuschreiben, teilte das Medizintechnikunternehmen mit.

INTERSHOP COMMUNICATIONS

beschafft sich über eine Kapitalerhöhung Geld für den Ausbau des Cloudgeschäfts. Ausgegeben werden rund 3,17 Millionen Aktien. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden den Angaben zufolge zu je 1,62 Euro ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Der Gesamtemissionserlös vor Kosten beträgt rund 5,133 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden von drei institutionellen Investoren gezeichnet.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre operativen Ziele erreicht und sieht sich bei den Mittelfristzielen auf Kurs. Beim Nettogewinn musste das SDAX-Unternehmen aufgrund von Belastungen in den USA Abstriche machen. Im Geschäftsjahr 2017/18 sank der Umsatz wegen Währungseffekten und einer planmäßigen Reduzierung des Handels mit Gebrauchtmaschinen.

HOLIDAYCHECK

Das Hotelbewertungsportal hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Pauschalreisemarkt habe sich zum Jahresstart gut entwickelt, wovon das Unternehmen profitiert habe. Trotz des rasanten Jahresstarts hält das Unternehmen an der Prognose für das Gesamtjahr fest, zumindest vorerst.

AT&S

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Trotz negativer Wechselkursefekte durch den starken Dollar, die das Wachstum dämpften, konnte das Unternehmen bei Umsatz und operativem Gewinn neue Rekorde erzielen.

CITIGROUP

bekommt es mit einem aktivistischen Investor zu tun. Valueact Capital Partners hat sich mit 1,2 Milliarden US-Dollar bei der US-Bank eingekauft.

TESLA

Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner beim Elekroautobauer Tesla weiter ausgebaut. Der CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar.

