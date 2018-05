Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESAUSGABEN - Aus Sicht von Ökonomen sollten mögliche höhere Steuereinnahmen für die Bundesregierung nicht Anlass für höhere Ausgaben sein. Die Bundesregierung sollte die nach den Erwartungen des Bundesfinanzministeriums höheren Mehreinnahmen für die Entlastung der Bürger und Schuldentilgung verwenden. "Es handelt sich um eine Prognose für die Zeit bis 2022, die voraussetzt, dass die Konjunktur weiterhin brummt. Dafür gibt es aber keinerlei Garantie", sagte Christoph Schmidt, Chef der Wirtschaftsweisen, dem Handelsblatt. "Zusätzliche öffentliche Investitionen, etwa für Verteidigung, ließen sich auch ohne Budgetausweitung realisieren", sagte Schmidt weiter. (Handelsblatt S. 8)

STEUERSENKUNGEN - Nach Bekanntwerden neuer Milliardenspielräume gibt es nun auch innerhalb der großen Koalition erste Forderungen nach schnelleren Steuerentlastungen. "Zusätzliches Geld muss in den Abbau des Mittelstandsbauches und in einen schnelleren Soli-Abbau gehen", sagte Carsten Linnemann (40), Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung zu Bild. In den nächsten vier Jahren stehen Bund, Länder und Gemeinden zusätzlich rund 60 Milliarden Euro Steuereinnahmen zur Verfügung. Mit der Abschaffung des Soli will Bundesfinanzminister Olaf Scholz dennoch erst im Jahr 2021 beginnen. (Bild S. 2)

SOLI - FDP-Parteichef Christian Lindner fordert eine vollständige Soli-Abschaffung in dieser Legislaturperiode und droht andernfalls mit Klage. "Die Abschaffung ist nicht nur ökonomisch richtig, sie ist verfassungsrechtlich geboten", sagte Lindner dem Handelsblatt. Notfalls werde die FDP alle Klagemöglichkeiten ausschöpfen. Angesichts der sich abzeichnenden zusätzlichen Spielräume bei der Steuerschätzung in Höhe von 60 Milliarden Euro schlägt er ein großes Entlastungspaket für die Bürger vor. Darin soll nicht nur die Abschaffung des Soli enthalten sein. (Handelsblatt S. 6)

DIGITALISIERUNG - FDP-Chef Christian Lindner hat im Gespräch mit dem Handelsblatt die Einrichtung digitaler Sonderwirtschaftszonen in Deutschland gefordert. "In einer digitalen Freiheitszone könnte es für Ausgründungen aus Hochschulen oder Start-ups Öffnungs- und Experimentierklauseln im geltenden Recht geben, um das Wachstumstempo zu erhöhen", sagte Lindner. Er erhoffe sich dadurch mehr Dynamik in der Digitalwirtschaft. (Handelsblatt S. 6)

DIGITALISIERUNG - Die Bundesregierung kümmert sich nach Ansicht von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bisher zu wenig um die digitale Zukunft. In seinem Ministerium richte er daher eine neue "Denkfabrik für die digitale Arbeitsgesellschaft ein", sagte Heil. Er wünsche sich "eine insgesamt noch ehrgeizigere Digitalstrategie". (FAZ S. 16)

GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG - Unter den 56,5 Millionen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung sind aktuell mindestens 510.000, die im Verdacht stehen, nur "virtuelle" Kassenmitglieder zu sein. Dies ergibt sich aus aktuellen Daten des Bundesgesundheitsministeriums, die dem Handelsblatt vorliegen. Dabei handele es sich vor allem um Saisonarbeiter, die nach Ende ihres Arbeitseinsatzes ohne ihre Einwilligung obligatorisch weiterversichert worden seien. Die zwangsweise Weiterversicherung sei für die Krankenkassen ein gutes Geschäft, heißt es. (Handelsblatt S. 11)

WEHRETAT - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zum Handeln auf. "Ich erwarte von einer Ministerin, die gerade wieder frisch gewählt wurde, dass sie aufhört, Politik zu inszenieren", teilte Klingbeil der Bild-Zeitung mit. Der SPD-Politiker forderte die Verteidigungsministerin auf, "jetzt erst mal zu liefern" und weniger Überschriften zu produzieren. (Bild S. 2)

