Mehrere Zeitungen berichteten am Dienstag, Walmart werde sich für etwa 15 Milliarden US-Dollar beim indischen Marktführer im E-Commerce, Flipkart, einkaufen. Geplant sei der Erwerb eines Anteilspakets von etwa 75 Prozent, berichteten "Financial Times" und das "Wall Street Journal" in ihren aktuellen Ausgaben am Dienstag. ...

