Zürich - Der Immobilienblasenindex verzeichnete einen starken Rückgang im 1. Quartal 2018 und steht aktuell bei 1,10 Indexpunkten. Die Haushaltseinkommen stiegen im vergangenen Quartal deutlich an, während die Eigenheimpreise leicht sanken. Die Regionen Luzern und Zürcher Oberland gehören nicht mehr zu den Gefahrenregionen.

Der UBS Swiss Real Estate Bubble Index stand im 1. Quartal 2018 nach einem deutlichen Rückgang bei 1,10 Punkten in der Risikozone. Der Immobilienblasenindex sank damit zum dritten Mal in Folge. Sowohl der Eigenheimmarkt als auch der Hypothekarmarkt kühlten im ersten Quartal des Jahres weiter ab. Gleichzeitig verzeichnete die Schweiz im Quartalsvergleich mit plus 0,6 Prozent ein überdurchschnittlich starkes reales Wirtschaftswachstum, und auch die Konsumentenpreise legten deutlich zu. Unverändert hoch ist hingegen die Nachfrage nach Buy-to-let-Investitionen. Auch das Verhältnis der Kauf- und Mietpreise deutet auf eine anhaltend ungesund hohe Zinsabhängigkeit des Eigenheimmarkts hin.

Sinkende Eigenheimpreise trotz Wirtschaftsboom

Die anziehende Konjunktur stützte zwar die Nachfrage nach Wohneigentum, doch leicht steigende Hypothekarzinsen, die angespannte Tragbarkeit und der sich verschärfende Wettbewerb mit leerstehenden Mietwohnungen ...

