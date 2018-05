DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

China ist im April wieder zu einem Handelsbilanzüberschuss zurückgekehrt. Nach einem überraschendem Handelsdefizit im März wies China für April einen Handelsüberschuss von 28,78 Milliarden US-Dollar aus. Das ist etwas mehr, als vom Wall Street Journal befragte Volkswirte mit im Mittel 27,5 Milliarden Dollar erwartet hatten. Getragen wurde der neuerliche Handelsbilanzüberschuss von starken Exporten, die um 12,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegten. Die Konsensschätzung hatte hingegen lediglich auf ein Plus von 7,5 Prozent gelautet. Im März waren die Ausfuhren noch um 2,7 Prozent rückläufig gewesen. Die Importe stiegen mit 21,5 Prozent ebenfalls stärker als erwartet. Volkswirte hatten hier lediglich eine Zunahme von 15,5 Prozent geschätzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,40 -0,06% Nikkei-225 22.488,37 +0,09% Hang-Seng-Index 30.360,68 +1,22% Kospi 2.453,38 -0,33% Shanghai-Composite 3.159,86 +0,74% S&P/ASX 200 6.090,40 +0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach erneut positiven Vorgaben aus den USA dominieren auf noch breiterer Front als am Vortag die Pluszeichen. Zur guten Stimmung tragen robust ausgefallene Handelsdaten Chinas bei. Experten sprechen allerdings von möglichen Vorzieheffekten angesichts des weiter schwelenden Handelskonflikts mit den USA, denn dieser könnte in weitere Strafzölle münden. Tatsächlich hat sich der Handelsbilanzüberschuss Chinas mit den USA im April erhöht, was den Konflikt eher noch verschärfen könnte. Dafür dass es in Tokio etwas gemächlicher aufwärts geht, dürften neue Daten zu den Konsumausgaben der Japaner beitragen. Sie sind im März enttäuschend ausgefallen und bereits zum zweiten Mal in Folge gesunken. "Die Risikofreude steigt derzeit wieder", kommentiert Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group die positive Stimmung an den Aktienmärkten. Zugleich warnt er, was die Nachhaltigkeit der Käufe betrifft. Der Markt warte nun auf US-Präsident Donald Trump. Dieser hat seine Entscheidung, ob die USA am Atomabkommen mit dem Iran festhalten nach vorne gezogen und will sie um 20.00 Uhr MESZ am Dienstag verkünden. Unter den Einzelwerten stechen in Hongkong Geely mit einem Plus von 5 Prozent heraus. Für Kaufinteresse sorge der gute Absatz des Autoherstellers. Laut Daiwa dürften die Absatzprognosen von Geely für das Gesamtjahr "zu konservativ" sein.

US-NACHBÖRSE

Hertz Global Holdings knickten um 7,5 Prozent ein, nachdem der Verlust im ersten Quartal mit 202 Millionen Dollar höher ausgefallen war als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar. Zillow verloren 6,6 Prozent. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Im regulären Handel zuvor hatte der Kurs noch um 5 Prozent zugelegt. Rambus verloren nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 1,8 Prozent, die Aktie des Kranherstellers Manitowoc stieg dagegen um 8,3 Prozent auf 27,40 Dollar. 21st Century Fox legten um 4 Prozent zu. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Disney gaben um ein halbes Prozent nach auf 102 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.357,32 0,39 94,81 -1,46 S&P-500 2.672,63 0,35 9,21 -0,04 Nasdaq-Comp. 7.265,21 0,77 55,60 5,24 Nasdaq-100 6.821,87 0,78 52,76 6,65 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 756 Mio 764 Mio Gewinner 1.871 2.239 Verlierer 1.087 746 unverändert 122 88

Etwas fester - Die Wall Street hat auch zu Wochenbeginn ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Dabei stand die Entwicklung der Ölpreise im Fokus. Im Verlauf war der Preis für eine Barrel der US-Sorte WTI erstmals seit 2014 wieder über 70 Dollar geklettert wegen Sorgen, dass eine mögliche Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA die Exporte aus dem Land deutlich senken und zu höheren Preisen führen dürfte. US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung nun schon am Dienstag bekannt geben. Dies ließ den Ölpreis wieder unter 70 Dollar fallen, worauf auch der Index der Energiewerte im S&P-500 seine Gewinne fast vollständig wieder abgab. Starbucks profitierten nicht davon, dass Nestle in einem milliardenschweren Diel das Handelsgeschäft von Starbucks übernimmt. Starbucks verloren 0,4 Prozent. Apple stiegen erneut auf ein Allzeithoch und gewannen 0,7 Prozent auf 185,16 Dollar. International Flavors & Fragrances brachen um 10,7 Prozent ein. Der Aromenspezialist will die israelische Frutarom Industries in einer Transaktion in Bargeld und Aktien für 7,1 Milliarden Dollar inklusive Schulden übernehmen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 0,4 2,50 130,3 5 Jahre 2,79 0,3 2,78 86,3 10 Jahre 2,95 0,3 2,95 50,9

Wenig Bewegung gab es am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 0,3 Basispunkte auf 2,95 Prozent. Händler sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der im Verlauf der Woche anstehenden Neuemissionen und wichtigen Inflationsdaten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1915 -0,1% 1,1922 1,1926 -0,8% EUR/JPY 129,97 -0,1% 130,05 130,27 -3,9% EUR/GBP 0,8792 +0,0% 0,8792 0,8803 -1,1% GBP/USD 1,3552 -0,1% 1,3560 1,3548 +0,2% USD/JPY 109,08 -0,0% 109,09 109,20 -3,1% USD/KRW 1077,65 -0,2% 1079,77 1078,48 +1,0% USD/CNY 6,3657 -0,0% 6,3668 6,3634 -2,2% USD/CNH 6,3636 +0,0% 6,3614 6,3646 -2,3% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7502 -0,1% 0,7513 0,7515 -4,0% NZD/USD 0,7014 -0,0% 0,7016 0,7014 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.385,64 -0,5% 9.430,95 9.287,55 -31,3%

Der Dollar zeigte weiter Stärke. Erholungsansätze des Euro am Freitag und am Montag konnten sich nicht behaupten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1923 Dollar, war im Verlauf sogar erstmals seit Ende Dezember unter die Marke von 1,19 Dollar gerutscht. Hintergrund für die Dollar-Stärke ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, der eine nach wie vor lockere Gangart der anderen großen Zentralbanken gegenübersteht. Zudem habe Europa in jüngster Zeit schwächere Konjunkturdaten als die USA zu verkraften gehabt, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,91 70,73 -1,2% -0,82 +16,4% Brent/ICE 75,45 76,17 -0,9% -0,72 +15,6%

Der Ölpreis setzte seinen Vormarsch zunächst fort. Erstmals seit 2014 kletterte der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI über das Niveau von 70 Dollar. Ein Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran könnte den Öl-Export aus dem Land behindern und das globale Angebot verringern, so die Spekulation. Der Preis für ein Barrel WTI stieg zum US-Settlement um 1,5 Prozent auf 70,73 Dollar. Nach der Ankündigung Donald Trumps, seine Entscheidung schon am Dienstag mitzuteilen, fiel der WTI-Preis wieder unter die Marke von 70 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,10 1.312,89 -0,1% -0,80 +0,7% Silber (Spot) 16,47 16,48 -0,1% -0,01 -2,8% Platin (Spot) 910,05 912,50 -0,3% -2,45 -2,1% Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,2% +0,01 -7,6%

Der starke Dollar lastete zwischenzeitlich auf dem Goldpreis, der sich im Verlauf jedoch wieder erholen konnte. Zum US-Settlement lag er kaum verändert bei 1.314 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbankfiliale von Richmond, ist der Auffassung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen sollte. Das aktuelle Zinsniveau kurbele die Wirtschaft an, sagte er. Barkin, der stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank ist, wollte sich allerdings nicht dazu äußern, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch zwei oder drei weitere Zinsschritte plant.

USA/IRAN

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran am Dienstag um 20.00 Uhr MESZ verkünden. Dies teilte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein US-Gesetz schreibt ihm vor, bis spätestens kommenden Samstag über die mögliche Wiederinkraftsetzung von suspendierten Sanktionen gegen den Iran zu entscheiden.

CITIGROUP

bekommt es mit einem aktivistischen Investor zu tun. Valueact Capital Partners hat sich mit 1,2 Milliarden US-Dollar bei der US-Bank eingekauft. Der Investor hofft, dass die Aktie in Zukunft weiter Boden gutmacht.

TESLA

(MORE TO FOLLOW)

May 08, 2018 01:50 ET (05:50 GMT)

Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner weiter ausgebaut. Der CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Es war sein größter Kauf seit März 2017. Er kommt damit auf einen Anteil von knapp 20 Prozent, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.

