Was tun, wenn der Jobwechsel ein Fehler war? Wie gelingt der Weg zurück zum alten Job. Und was könnte eine ganz andere Trennungskultur in Organisationen bringen? Interview mit dem Karriere Kurier, 5. Mai 2018. Hier der ganze Text. Wann kann ein Jobwechsel überhaupt ein Fehler sein? Meist ist das doch eine wohl überlegte Entscheidung, oder? Trotz gezielter Überlegungen und einem guten Erwartungsmanagement können Fehlentscheidungen vorkommen. Man hat andere Erwartungen an das Aufgabengebiet oder die Möglichkeiten, die sich zukünftig bieten werden oder es gibt Überraschungen bei der Zusammenarbeit im neuen Team. Wir treffen die meisten Entscheidungen mit Annahmen über die Zukunft und können aber natürlich nicht hellsehen und...

