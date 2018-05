Warren Buffett ist eine Ikone. Aber zwei andere Investment-Holdings waren in den letzten zwei Jahrzehnten noch erfolgreicher als seine Berkshire Hathaway. Dazu gibt es auch in Deutschland erfolgreiche Beteiligungsgesellschaften. Drei davon jetzt im echtgeld.tv-Check: Der von der Börse gerade ziemlich verprügelte Private Equity-Pionier Deutsche Beteiligungs AG, die auf "Hidden Champions" aus dem Mittelstand fokussierte Indus Holding sowie der Startup-Brutkasten Rocket Internet - über den Tobias Kramer und ich fast so leidenschaftlich streiten können wie über Fußball. Der Beitrag Diese Investment-Holdings lassen Warren Buffett alt aussehen erschien zuerst auf DividendenAdel.

Den vollständigen Artikel lesen ...