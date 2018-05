Lassen Sie dieses Depot-Werkzeug für Sie arbeiten.



Mit unseren Empfehlungen aus der Schweiz sind wir in der Vergangenheit in den überwiegenden Fällen sehr gut gefahren. BB Biotech (+9 Prozent), Swatch (+25 Prozent) oder auch Zurich Insurance (+47 Prozent) glänzen mit deutlichen Zugewinnen in unserer Empfehlungsliste. Heute stellen wir Ihnen eine weitere Aktie aus unserem Nachbarland vor, die mit einem ansprechenden Chance/Risiko-Profil aufwartet.



Um welches Unternehmen geht es? Heute stellen wir die Feintool International Holding (WKN: 905 428 / Kurs: 92,80 EUR) ins Rampenlicht. Das 1959 im schweizerischen Biberist gegründete und heute in Lyss ansässige Unternehmen ist ein international tätiger Industriekonzern, der sich auf Feinschneid- und Umformtechnik spezialisiert hat. Feintool entwickelt und fertigt Werkzeuge, Pressen, Anlagen und Systeme sowie hochpräzise Teile und Komponenten, die für Kunden maßgeschneidert werden. Die hergestellten Komponenten finden u.a. in Fahrzeugen, Freizeit- und Haushaltsgeräten, in optischen und medizinischen Geräten sowie in elektrischen und elektronischen Geräten und Anlagen Verwendung.



Die Zahlen für das erste Quartal können sich sehen lassen und bestätigen erneut die hervorragende Marktstellung. Der Umsatz ist um 11,2 Prozent auf 161,3 Millionen Franken gestiegen. Wechselkursbereinigt bleibt immer noch ein solides Plus von 8,8 Prozent. Auch die Auftragslage hat sich weiterhin solide entwickelt. Erfreulich ist die Entwicklung der kleineren der beiden Sparten, Fineblanking Technology. Hier wächst man überproportional stark: Der Umsatz ist um 31,9 Prozent auf 22,6 Millionen Franken gestiegen, während der Auftragseingang mit 29,3 Millionen Franken um 9,1 Prozent über dem Vorjahresniveau liegt. Der Auftragsbestand in Fineblanking Technology konnte um 18,2 Prozent auf 53 Millionen Franken gesteigert werden. Das Anlagengeschäft scheint seine Durststrecke hinter sich gelassen zu haben.



Kleine Makel, aber die Perspektive ist stimmigDas Nordamerikageschäft hat im Bereich System Parts in letzter Zeit etwas Wasser in den Wein geschüttet. Die Automobilproduktion hat dort im ersten Quartal einen Dämpfer erhalten, was aber durch Asien und Europa kompensiert werden konnte. Die Wachstumsdynamik aus Europa dürfte allerdings zukünftig nachlassen. Dennoch sieht sich Feintool in der Lage, wegen guter Aufstellung schneller zu wachsen als die Automobilproduktion. Aus China werden dagegen zukünftig stärkere Wachstumsimpulse kommen. Dazu wird nicht zuletzt das neue Werk in Tianjin beitragen. Zudem gibt es durch die jüngste Öffnung für ausländische Hersteller zukünftig noch mehr Erschließungspotenzial, was sich positiv auf Feintool auswirken dürfte.



Fazit: Feintool notiert derzeit mit einem KGV von 15 auf Basis des für 2018 geschätzten Gewinns. Für ein Unternehmen, das rund 90 Prozent seines Umsatzes im Automotive-Geschäft generiert, ist das eine faire Bewertung. Geduldige und nicht allzu spekulativ ausgerichtete Anleger können das aktuelle Kursniveau zum Einstieg nutzen. Charttechnisch hat die Ampel nach der Überwindung des Abwärtstrends auf Grün geschaltet. Potenzial sehen wir zunächst einmal bis etwa 120 Euro. Mehr ist im Zuge der Abkühlung des europäischen Automarktes derzeit nicht drin.



