MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich im zweiten Quartal 2018 verschlechtert. Der Indikator fiel von 26,0 auf 16,5 Punkte und befindet sich damit in etwa wieder auf dem Niveau des vierten Quartals 2017, wie das Institut mitteilte. Die Beurteilungen der Experten zur aktuellen Wirtschaftslage blieben unverändert günstig. Ihre Erwartungen waren aber deutlich weniger optimistisch als noch im Quartal zuvor. "Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibt weiter intakt, jedoch schwächt er sich ab", erklärte das Institut.

Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich nahezu in allen Regionen. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen fielen in den USA deutlich. In der Europäischen Union, in Lateinamerika, in den GUS-Staaten, im Nahen Osten und in Nordafrika kühlten sich die Erwartungen ebenfalls ab. Die Lageeinschätzung verbesserte sich dagegen abermals. Auch in den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern trübten sich die Erwartungen ein. Die Lagebeurteilung blieb hingegen in etwa unverändert.

Einhergehend mit steigenden Inflationserwartungen dürften sich die kurz- und langfristigen Zinsen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in den nächsten sechs Monaten erhöhen. Die Experten erwarten zudem ein deutlich schwächeres Wachstum des Welthandels, auch weil sie mit stärkeren Handelsbarrieren rechnen. Insgesamt rechnen die Experten mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts von 3,9 Prozent in diesem Jahr.

