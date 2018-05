Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat zum Jahresauftakt erneut Rückenwind von seiner Klebstofftochter Tesa erhalten. Die Sparte verzeichnete in den ersten drei Monaten ein stärkeres Wachstum als das wesentlich größere Pflegegeschäft. Aus eigener Kraft wuchs Beiersdorf so um 6,5 Prozent, wie der Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der starke Euro zehrte das Plus am Ende aber nahezu auf. Nominal lag der Umsatz von 1,8 Milliarden Euro nur leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Beiersdorf kann stets auf gute Geschäfte mit seiner Hausmarke Nivea bauen. Im zurückliegenden Quartal waren es aber vor allem die Apothekenmarke Eucerin und die Luxuskosmetik La Prairie, die stark wachsen konnten. Für das Gesamtjahr sieht dich der Konzern auf Kurs und bestätigte seine Ziele. 2018 soll der Umsatz organisch um etwa 4 Prozent zulegen und die operative Marge stagnieren. Angaben zum Ergebnis macht Beiersdorf erst zum Halbjahr./she/jha/

ISIN DE0005200000

AXC0103 2018-05-08/08:27