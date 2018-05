Zürich - Die Radisson Hotel Group hat Andreas Meier per Mitte April zum General Manager des neuen Radisson Blu Hotel in Andermatt ernannt. Das Viersterne-Hotel mit 180 Zimmern und Suiten öffnet im Dezember 2018 seine Türen.

Mitte April 2018 hat Andreas Meier als General Manager die Leitung des neuen Radisson Blu Hotel in Andermatt, das im Dezember 2018 eröffnen wird, übernommen. Der 41-jährige diplomierte Hotelier ist bereits seit 2013 bei der Radisson Hotel Group als Food & Drink Manager im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich tätig.

Meier hat die Hotelfachschule Belvoirpark absolviert und verfügt über langjährige Berufserfahrung in der gehobenen Hotellerie. Sieben Jahre verbrachte der gebürtige Zürcher in Ägypten: Als F&B-Manager verantwortete er die Organisation und Planung des F&B-Bereiches im Mövenpick Resort sowie im Hilton Resort in Luxor. Anschliessend wechselte er nach Kairo, wo er dieselbe Funktion im Senato Hotel International und im Fort Arabesque Red Sea Resort & Spa ausübte. Neben Deutsch, Französisch und Englisch spricht Meier gut Arabisch.

Daniel Twerenbold, District Director Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...