Millionen von Menschen kaufen sich jedes Jahr ein neues Auto. Tendenz steigend, insbesondere in Asien. Doch mit welcher Aktie profitieren Anleger stärker von diesem Trend? Mit der von Geely (WKN:A0CACX) oder der von Volkswagen (WKN:766403)? Ein Blick auf die wichtigsten Kennzahlen verrät, dass die Geely-Aktie attraktiver sein könnte als die VW-Aktie! Das Wachstum Wenn eine Aktie steigen soll, sind wachsende Umsätze und Gewinne in den allermeisten Fällen eine essenzielle Voraussetzung hierfür. Ein Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung liefert uns daher wichtige Erkenntnisse darüber, wie schnell Geely und Volkswagen in den letzten Jahren gewachsen sind. 2013 2014 2015 2016 2017 Umsatzwachstum ...

