Der Deutsche Rohstoff Konzern bestätigt die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2017 und erzielt ein Konzernergebnis von 7,7 Millionen Euro und einen Umsatz von 53,7 Millionen Euro (alle Zahlen nach HGB und geprüft). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung, die am 10. Juli 2018 in Mannheim stattfindet, die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,65 Euro pro Aktie vor (Vorjahr: 0,60 EUR).

Gewinn von 1,1 Millionen Euro im Q1 2018

Im ersten Quartal 2018 erzielte der Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 15,6 Millionen Euro, ein EBITDA von 10,6 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 1,1 Millionen Euro. Dabei sei laut Unternehmen zu berücksichtigen, dass ein Umsatz in Höhe von rund 2 Millionen Euro von Elster Oil & Gas erst im zweiten Quartal gebucht ...

