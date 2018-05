Das Bundeskabinett will am Mittwoch neue Verbraucher-Klagerechte beschließen. Aus Sicht der Opposition lässt der Gesetzentwurf "zentrale Fragen unbeantwortet".

FDP und Grüne haben erhebliche Zweifel an der Praxistauglichkeit der geplanten neuen Klagerechte für Fälle mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim Diesel-Skandal geäußert. Der Gesetzentwurf des Justizministeriums, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll, lasse "zentrale Fragen unbeantwortet", sagte der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae dem Handelsblatt.

"Zwar wird der Verbraucherbegriff weiter gefasst als bislang - dies hilft aber immer noch nicht dem Handwerksmeister, dessen VW ebenfalls vom Abgasskandal betroffen ist." Damit das Thema im Bundestag "ordentlich behandelt" werden könne, sollte daher der Volkwagenkonzern "jetzt rechtsverbindlich erklären, dass er für die nächsten 12 Monate auf die Einrede der Verjährung verzichtet".

Die Bundesregierung will die Musterfeststellungsklage am Mittwoch auf den Weg bringen. Sie steht bei dem vom SPD-geführten Justizministerium vorangetriebenen Projekt unter einem gewissen Zeitdruck. Laut Koalitionsvertrag soll das Klageinstrument spätestens am 1. November 2018 in Kraft treten. Damit soll eine Verjährung der Schadenersatzansprüche der Besitzer von VW-Diesel-Pkw verhindert werden. Die Ansprüche wegen manipulierter Abgas-Werte laufen Ende 2018 aus.

Kritisch sieht Thomae etwa die Regelung zur Klagebefugnis. Trotz "deutlicher Zugeständnisse" der SPD vermisse er nach wie vor den "Nachweis über die Finanzierbarkeit des Verfahrens". "Stattdessen muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob es in Deutschland überhaupt mehr als einen Verband gibt, der die Kriterien erfüllt", so Thomae.

Vor allem störe ihn das "Windhund-Prinzip", wonach neben der ersten Musterklage keine andere erhoben werden könne. "Wenn ein Verband das Verfahren nur dann führen darf, wenn er die Klage als erster ...

