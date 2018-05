Der Fokus auf Wachstum hat den Online-Modehändler Zalando zum Jahresstart unter dem Strich in die roten Zahlen gedrückt. Konzernchef Rubin Ritter sprach zudem von einem herausfordernden Marktumfeld, bestätigte aber die Jahresziele des Konzerns. "Ein später Start in die Frühjahr-Sommer-Saison hat die Modebranche unter Druck gesetzt, aber wir haben unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr weiterhin fest im Blick", sagte er laut Mitteilung vom Dienstag in Berlin.

Die oberste Priorität des Zalando-Managements liegt derzeit auf Wachstum. Dafür steckt der Konzern viel Geld in den Ausbau seiner Logistik und IT und expandierte zuletzt mit der Kosmetik in ein neues Geschäftsfeld. Das drückte im ersten Quartal auf die Profitabilität: Während der Umsatz um 22 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro in die Höhe schoss, brach das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf 0,4 Millionen Euro ein. Ein Jahr zuvor hatte Zalando noch 20,3 Millionen Euro erwirtschaftet.

Bei der bereinigten Ebit-Marge fiel das MDax-Unternehmen von 2,1 Prozent vor einem Jahr auf 0 Prozent zurück. Nach einem Nettogewinn von 5,1 Millionen Euro im Vorjahr fiel nun ein Minus von 15 Millionen Euro an. Analysten hatten mit besseren Ergebnissen gerechnet.

Trotz des schwachen Auftakts kalkuliert Zalando für das Gesamtjahr unverändert mit einer Umsatzsteigerung um 20 bis 25 Prozent Prozent und einem bereinigten Ebit zwischen 220 und 270 Millionen Euro./tav/jha

