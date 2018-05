Die meisten Asienmärkte Asiens haben sich am Dienstag weiter erholt. Positive Impulse kamen zum einen aus den USA, wo insbesondere die Technologiewerte an ihre jüngsten Gewinne anknüpften. Dies stützte auch die in der Region schwer gewichteten Branchenunternehmen. Zudem zeigte der US-Dollar weiter Stärke gegenüber einer Reihe asiatischer Währungen, was die Exportchancen der Firmen in Fernost erhöht.

Besonders deutlich fielen die Gewinne in China aus: Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, zog im späten Handel um mehr als 1 Prozent an. Hongkongs Hang Seng legte ähnlich deutlich zu. Japans Leitindex Nikkei 225 schaffte immerhin noch ein Plus von 0,18 Prozent auf 22 508,69 Punkte.

Gegen den Trend knickte der indonesische Leitindex Jakarta Comp um mehr als 2 Prozent ein. Zuvor war die indonesische Rupie angesichts des starken Dollars unter Druck geraten, zudem sackten die Staatsanleihen des Landes ab. Die Kehrseite der festen US-Währung ist, dass sie Anlegern einen Anreiz bietet, Geld aus den Schwellenländern in die USA umzuleiten./la/fba

ISIN HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0109 2018-05-08/08:35