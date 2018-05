Nach den mehrfachen Tests der Unterstützung bei 63,86 Euro Ende März und Anfang April gab es eine kräftige Gegenwehr bis in den Bereich über 67,00 Euro und am 07.05. kam de Ausbruch. Das ist umso bemerkenswerte, weil für den 08.05. die Zahlen für das 1. Quartal angekündigt sind. Die Chartindikatoren sind in den positiven Bereich geknallt und was besonders aufgefallen ist, sind die stark gestiegenen Umsätze, die auf Großinvestoren hinweisen. Die 200-Tage-Linie ...

