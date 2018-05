Gestützt vom weiter nachgebenden Euro-Kurs haben Europas wichtigste Aktienmärkte in der neuen Woche an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft und erneut im Plus geschlossen. Die Börse in London blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Die meiste Unterstützung zur positiven Stimmung kam vom anhaltend schwachen Euro. Aktien aus dem Ölsektor hatten gestern die Nase vorn, der Sektor verzeichnete ein Plus von mehr als 1,2%, hier wirkte vor allem der deutlich gestiegene Ölpreis unterstützend. Ebenfalls sehr stark waren wieder einmal die Technologiewerte mit einem Zuwachs von knapp 1,2%. Einen Kursrutsch musste Air France-KLM hinnehmen, nach dem Rücktritt von Unternehmenschef Jean-Marc Janaillac nach der schweren Niederlage im Tarifkonflikt und...

