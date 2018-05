Die Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um 2,6K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 513.716 Kontrakten lag. Das Volumen fiel zeitgleich um 108,8K Kontrakte, was dem größten Rückgang seit dem 19. März entspricht. EUR/USD steht unter Druck, unterstützt bei 1,19 Der Verkauf ...

