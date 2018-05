Der EUR/USD bleibt in dieser Woche weiterhin fragil und so findet der Handel in Reichweite der kritischen Unterstützung von 1,1900 statt, welche am Montag einen 1. Test standhielt. EUR/USD schaut auf Daten, Powell, Trump Das Paar verbucht heute den 3. Tag in Folge einen Verlust, während der Handel im Bereich des neuen 2018 Tief um 1,1900 stattfindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...