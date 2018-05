Vor einem Jahr hatten wohl nur die absoluten Aktien-Nerds jemals von CASI Pharmaceuticals (WKN:A116GB) und Mirati Therapeutics (WKN:A1W1XV) gehört. In den vergangenen zwölf Monaten haben sie jedoch Renditen erzielt, die Anleger sehr, sehr glücklich gemacht haben. Schauen wir uns mal die Geschäfte an, die diesen Aktien zugrunde liegen. Schauen wir doch auch einmal, ob sie weiter steigen können. CASI Daten von YCharts CASI Pharmaceuticals: Ost-West Pharmahändler? CASI Pharmaceuticals ist ein bereits Jahrzehnte altes US-Biotech-Unternehmen ohne jegliche Einnahmen, das beabsichtigt, die von Spectrum Pharmaceuticals (WKN:164623) lizenzierten Krebsbehandlungen in einem riesigen Markt zu vermarkten, der nach eben solchen ...

