e.on hat heute früh seine Quartalszahlen veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 9,3 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 10,5).

Der Gewinn liegt bei 1,03 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 0,7).

Entscheidend für den rückläufigen Umsatz ist der 30%-Rückgang bei den Energienetzen. Wie bei vielen anderen Konzernen in diesem Quartal geht auch dieser Umsatzrückgang bei e.on auf Umstellung in der Bilanzierung zurück. Es soll sich also nicht um ein tatsächlich strukturelles Problem handel. Zitat aus der aktuellen ...

