AKJ Traditional, die führende schlüsselfertige Hedgefonds-Plattform, erhielt bei den HFM European Services Awards 2018 die Auszeichnung "Winner of Best Hedge Fund Platform - Emerging Funds". Die Plattform AKJ Traditional, die sich im Besitz der AK Jensen Group befindet und von ihr verwaltet wird, bietet eine einheitliche, integrierte rechtliche und regulatorische Infrastruktur, mit der Fondsmanager - von Startups bis zur höchsten Ebene - rentable Fonds auflegen und verwalten können.



2017 war für die Gruppe ein Jahr der Innovation und des Wachstums. Mit der Entwicklung und Einführung der AKJ Crypto-Plattform für Kryptowährungen erhalten Fondsmanager nun Zugang zu einer rechtlichen und regulatorischen Lösung für den sicheren Handel mit Kryptoanlagen sowohl in Cayman als auch in Malta. Die Traditional-Plattform entwickelt sich weiter und wurde während dieses Zeitraums auch in diesen beiden Gerichtsbarkeiten eingeführt, was deutlich mehr Geschäfte zur Folge hatte.



Jan Ketil Dale, Globaler Vertriebsleiter von AK Jensen, kommentierte die Auszeichnung: "Dass wir diese unabhängige Auszeichnung nun schon zum dritten Mal in Folge erhalten, ist ein Beweis für die kontinuierliche Innovation und hervorragende Leistung, mit der wir unseren Vorsprung im Bereich für traditionelle Hedgefonds ausbauen konnten. Dies hat uns auch den erfolgreichen Einstieg in den Kryptomarkt ermöglicht und für die Fondsmanager den lang ersehnten Zugang geschaffen. Der Konzern ist sehr zuversichtlich, was die Zukunft des Unternehmens und unsere Kunden betrifft, die weiterhin von einer regulierten, vollständig konformen Lösung profitieren, die unabhängig von Größe, Umfang, Strategie und Gerichtsbarkeit ist."



Informationen zu AK Jensen



Die 1995 gegründete AK Jensen Group Limited und ihre Tochtergesellschaften befinden sich im Besitz von Aktionären, die zusammen mehr als 20 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwalten. Der Konzern betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit.



