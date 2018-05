Bad Marienberg - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat das Geschäftsjahr 2018 gut begonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei weiterhin positiver Auftragsentwicklung konnte der Konzern Gewinn und Cashflow in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich steigern. "Der gute Start belegt die Wettbewerbsfähigkeit unseres weltweiten Geschäfts. Wir haben den Umsatz gesteigert, auch den cash-gestützten Profit, und die Bilanz ist weiter stark", sagte CEO Marcelino Fernández Verdes: "HOCHTIEF ist gut aufgestellt, um von künftigen Entwicklungen auf den Märkten zu profitieren."

